30 Jahre nach den rassistischen Angriffen in Hoyerswerda hat der FDP-Politiker Baum die damaligen Ereignisse als erschütternd für die Republik bezeichnet. Baum sagte im Deutschlandfunk, der Staat habe damals hilflos reagiert. Er sei erschrocken gewesen, dass Rassismus wieder habe Fuß fassen können in einem Land, das unter rassistischen Parolen Menschheitsverbrechen begangen habe.

Der ehemalige Bundesinnenminister monierte, dass die Politik dem Druck aus der Bevölkerung nachgegeben und 1993 das Asylrecht geändert habe. Baum kritisierte jegliche Versuche, dem Asylrecht oder Einwanderern eine Mitschuld an Übergriffen gegen Ausländer zuzuschreiben.

Außer Kontrolle

Im September 1991 hatten sich hunderte Menschen vor einer Unterbringung für Vertragsarbeiter aus dem Ausland und vor einem Flüchtlingswohnheim versammelt und die Bewohnerinnen und Bewohner attackierten. Die Angriffe bildeten den Auftakt zu weiteren Taten dieser Art in anderen Städten Deutschlands.



Fast eine Woche lang dauerten die Übergriffe in Hoyerwerda. Zeitweise versammelten sich bis zu 500 Gewaltbereite vor den Unterkünften; die Aggressionen nahmen stetig zu und gerieten zunehmend außer Kontrolle. Tagelang belagerten die Angreifer die Häuser, die Angegriffenen verschanzten sich. Bei den Ausschreitungen wurden 32 Menschen verletzt. Mehr als 80 Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen, letztendlich allerdings nur vier Personen verurteilt.

Nichts wie raus aus der Stadt

Politik und Polizei zeigten sich großenteils rat- und wehrlos - und wählten schließlich die Lösung, die gefährdeten Vertragsarbeiter und die geflüchteten Familien aus Hoyerswerda herauszubringen. Der gewalttätige Mob feierte das als Sieg und rief die - so wörtlich - "ausländerfreie Stadt" aus.



Der Begriff wurde 1991 zum "Unwort des Jahres" erklärt; zuvor machte er aber in rechtsextremen, ausländerfeindlichen und rassistischen Kreisen die Runde. Die Übergriffe von Hoyerswerda wurden so zur Initialzündung: In der Folge kam es zu 78 rassistischen Überfällen im Bundesgebiet, unter anderem im sächsischen Thiendorf mit acht Verletzten, in Freital, ebenfalls in Sachsen, im niedersächsischen Bredenbeck und in Münster in Nordrhein-Westfalen.



1992 folgten dann Ausschreitung in Rostock-Lichtenhagen und der Mordanschlag von Mölln in Schleswig-Holstein auf zwei türkischstämmige Familien. Drei Menschen starben. Im Mai 1993, ein halbes Jahr später, kamen fünf türkischstämmige Frauen und Mädchen bei einem Brandanschlag auf ein Wohnhaus in Solingen in Nordrhein-Westfalen ums Leben.

Gedenkjahr 2021

Die Gewalttaten lösten eine Debatte über Rassismus und rechte Übergriffe aus. 2021 wird zum Gedankjahr: Anlässlich des 30. Jahrestages der Ausschreitungen von Hoyerswerda gibt es zahlreiche Veranstaltungen, um die Erinnerung mahnend wachzuhalten. Die Initiative "Zivilcourage Hoyerswerda" beispielsweise organisiert ein Gedenkwochenende. Daran nehmen auch Vertreter aus Rostock, Mölln und Solingen teil.



