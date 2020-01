Bundespräsident Steinmeier hat zum 75. Jahrestag der Befreiung des NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz vor einem Wiederaufleben von Nationalismus und völkischem Denken gewarnt.

Man müsse es als leitende Verantwortung begreifen, den Anfängen zu wehren, sagte er bei seinem Besuch in der Gedenkstätte. Er bezeichnete Auschwitz als einen Ort des Schreckens und der deutschen Schuld. Steinmeier und seine Frau sind erstmals in Auschwitz. Bei einem Rundgang durch das ehemalige Lager legte der Bundespräsident an der Todeswand ein Gesteck aus roten und gelben Rosen nieder. Er richtet die Schleife, steht mit gesenktem Haupt davor. Seine Stimme klingt angegriffen, als er später sagt: "Auschwitz, das ist die Summe von völkischem Denken, Rassenhass und nationaler Raserei."



Auch Bundeskanzlerin Merkel betonte die deutsche Verantwortung für den Holocaust. Zu dieser Verantwortung gehöre auch das Erinnern an die Opfer. Merkel nimmt am Abend in Berlin gemeinsam mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki an einem Gedenkkonzert teil. Bundestagspräsident Schäuble erklärte in Leipzig, der heutige Gedenktag falle in eine Zeit, in der in Teilen der Gesellschaft der Wunsch nach einem Schlussstrich offen ausgesprochen werde. Diesen Schlusstrich könne es nicht geben.



In Auschwitz wurden nach Schätzungen mehr als eine Million Menschen ermordert, zumeist Juden.