Im früheren NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau haben die internationalen Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Befreiung begonnen. In der Gedenkstätte legten ehemalige Häftlinge rote Rosen für die dort Ermordeten nieder. In Begleitung des polnischen Staatspräsidenten Duda brachten sie die Blumen zu der Stelle, an der die Nationalsozialisten im Stammlager Auschwitz Häftlinge erschossen.

Am Nachmittag werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundespräsident Steinmeier, und mehr als 200 Überlebende erwartet.



Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Volkhard Knigge, forderte angesichts des Gedenktages ein gegenwartsbezogenes Geschichtsbewusstsein. Im Deutschlandfunk (Audio-Link) sagte er, man müsse sich fragen, was wir heute besser machten und was wieder geschehen könnte. Auf der einen Seite gebe es zwar ein gestiegenes gesellschaftliches Bewusstsein für die Wichtigkeit der Arbeit der Gedenkstätten. Andererseits bereiteten unter anderem Politiker der AfD den Nährboden für völkisches Denken und Verrohung.



Der Berliner Bischof Stäblein forderte, bundesweit am 27. Januar zwei Gedenkminuten zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust einzuführen. Wer die Geschichte dem Vergessen entreißen wolle, brauche Räume und Zeiten, um sich unterbrechen zu lassen, sagte er.



Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gilt weltweit als Symbol für den Holocaust. Nach Schätzungen wurden dort mehr als eine Million Menschen ermordet, zumeist Juden. Am 27. Januar 1945 erreichten Soldaten der Roten Armee das Lager und befreiten etwa 7.000 Häftlinge.