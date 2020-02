Die AfD versucht nach Einschätzung des Historikers Johannes Schütz den Opfer-Mythos zur Bombardierung der Stadt Dresden vor 75 Jahren wiederzubeleben.

Der AfD-Vorsitzende Chrupalla hatte vor kurzem gesagt, er gehe von 100.000 Opfern aus. Schütz sagte dazu dem "Tagesspiegel", es sei von einer unabhängigen Historikerkommission klar belegt worden, dass die Zahl der Opfer nicht über 25.000 gelegen haben kann. Die AfD versuche, die alte Erzählung von weit höheren Opferzahlen wieder aufzuwärmen. Diese Erzählung wurde laut Schütz nach den Bombenangriffen 1945 von den Nationalsozialisten in die Welt gesetzt, um letzte Reserven für den Krieg zu mobilisieren.

Dresden als Mythos

In der DDR wurde zwar die Zahl der Todesopfer weitaus niedriger angegeben als im Nationalsozialismus, nämlich mit 35.000 statt bis zu 250.000. Die Darstellung von der sinnlos zerstörten Stadt sei aber übernommen und Dresden als Symbol benutzt worden, so der Lehrbeauftragte der Technischen Universität Dresden. Die Angreifer - sprich Briten und US-Amerikaner - seien als Repräsentanten des kapitalistischen Systems gesehen und die Zerstörung Dresdens als Beweis für das zerstörerische Wesen des Kapitalismus herangezogen worden. Ähnlich argumentierte Robert Mund vom Dresdner Stadtmuseum gegenüber dem Deutschlandfunk.

"Nie verharmlosen"

Der Streit um die Zahlen ist also nicht neu. Seit Jahren erreichen den Deutschlandfunk Zuschriften von Hörerinnen und Hörern, die uns unterstellen, die Zahl der Toten zu verfälschen. Ein Beispiel für eine Entgegnung können Sie hier nachlesen.



Der FDP-Politiker Baum, der die Bombardierung in Dresden als zwölfjähriger Junge erlebte, warnte in diesem Zusammenhang vor der rechtsextremistischen Gefahr, die niemals verharmlost werden dürfe. Die Zerstörung der Stadt bezeichnete er im Deutschlandfunk als eine ganz tiefe Zäsur in seinem Leben.



Zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 hatten britische und amerikanische Bomber das Zentrum Dresdens fast vollständig zerstört.