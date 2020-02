In seiner Rede zum Gedenken an die Bombardierung Dresdens heute vor 75 Jahren hat Bundespräsident Steinmeier Parallelen zur heutigen Zeit gezogen. Die Bombardierung im Februar 1945 erinnere an die Zerstörung des Rechtsstaates und der Demokratie in der Weimarer Republik, an nationalistische Selbstüberhebung und Menschenverachtung, an Antisemitismus und Rassenwahn, sagte Steinmeier. Diese Gefahren seien bis heute nicht gebannt.

Wörtlich sagte der Bundespräsident: "Wir vergessen die deutsche Schuld nicht. Und wir stehen zu der Verantwortung, die bleibt." Steinmeier sprach vor rund 1.600 Gästen im Dresdner Kulturpalast und wandte sich dabei auch gegen Versuche, den Dresdner Kriegsgedenktag zu missbrauchen. Wer die Toten von Dresden gegen die Toten von Auschwitz aufrechne, wer deutsches Unrecht kleinrede und wider besseres Wissen historische Fakten verfälsche, dem müssten Demokratinnen und Demokraten die Stirn bieten, sagte Steinmeier. Aber auch das Leiden der Bombenopfer in Dresden dürfe man nicht ignorieren oder bagatellisieren. Das Gedenken gelte allen Opfern des Krieges.



Am 13. und 14. Februar 1945 hatten britische und amerikanische Bomber das Zentrum Dresdens fast vollständig zerstört. Etwa 25.000 Menschen wurden getötet.