Bundespräsident Steinmeier hat am ersten Jahrestag des antisemitischen Terroranschlags von Halle davor gewarnt, zur Tagesordnung überzugehen.

Die Gesellschaft müsse zeigen, dass sie keine Form von Antisemitismus, ob alten oder neuen, linken oder rechten, toleriere, sagte er bei der zentralen Gedenkfeier für die Opfer. Menschenfeindlichkeit sei ein Angriff gegen die offene Gesellschaft und die Demokratie. Zuvor hatte der Präsident des Zentralrates der Juden, Schuster, eine Gedenktafel enthüllt. Er fügte hinzu, es freue ihn auch, wie viele Solidaritätsbekundungen es gegeben habe.



Am 9. Oktober 2019 hatte ein Mann versucht, bewaffnet in die Synagoge in Halle einzudringen. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine Passantin und einen Mann in einem türkischen Schnellrestaurant.



Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff betonte mit Blick auf den Anschlag, es könne keine Verharmlosungen und keine Relativierungen mehr geben. Allen müsse die Bedrohung seit damals klar geworden sein. Zugleich lobte Haseloff die Zivilgesellschaft für ihr Engagement nach der Tat vom 9. Oktober 2019.

Kirchengeläut zum Gedenken

Zuvor hatte der mitteldeutsche Landesbischof Kramer in Halle zu mehr Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde aufgerufen. Die Wunde des Anschlags sei noch spürbar und nicht verheilt, auch wenn man rasch wieder zum Tagesgeschäft übergangen sei, sagte Kramer. Um 12.01 Uhr - der Zeit, zu der der Attentäter vor genau einem Jahr den ersten Schuss auf die Tür der Synagoge abgefeuert hatte - läuteten für zwei Minuten alle Kirchenglocken in der Stadt. Das öffentliche Leben stand für kurze Zeit still, mehrere Hundert Menschen versammelten sich auf dem Marktplatz. Bereits zuvor war eine Ausstellung eröffnet worden, die den Opfern des Anschlags eine Stimme geben soll.



