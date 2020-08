Die Vorsitzende des Ausländerbeirats der Stadt, Yilmaz-Ilkhan, fordert Konsequenzen aus dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau mit neun Toten. Sechs Monate nach der Tat war für heute eine Demonstration zum Gedenken geplant. Sie wurde unter Verweis auf die Ansteckungsgefahr in der Corona-Pandemie abgesagt.

Für die Absage der Demonstration aus Infektionsschutzgründen zeigte die Vorsitzende des Ausländerbeirats Verständnis. Yilmaz-Ilkhan sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Gesundheit habe Vorrang. Dennoch sei eine solche Demonstration als Signal unabdingbar: Viele Angehörige stünden immer noch vor unbeantworteten Fragen und seien traumatisiert. Nötig sei eine lückenlose Aufarbeitung der Ereignisse, betonte Yilmaz-Ilkhan. Ihr seien vier Punkte wichtig: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen.

"Ein rassistischer Anschlag wurde beim Namen genannt"

In Hanau sei ein rassistischer, rechtsterroristischer Anschlag beim Namen genannt worden. Nun müssten in der Konsequenz Gesetzesänderungen vorgenommen werden, forderte Yilmaz-Ilkhan. Die Zivilgesellschaft müsse gestärkt und Projekte, die Antirassismus-Arbeit im Fokus hätten, müssten gefördert werden. Die Politik solle dafür sorgen, dass die Vielfalt der Gesellschaft zunehmend als Schatz und nicht als Gefahr wahrgenommen werde.



Der Hanauer Oberbürgermeister Kaminsky hatte die Demonstration mit bis zu 5.000 Teilnehmern aus Infektionsschutzgründen abgesagt. Stattdessen soll um 14 Uhr eine Gedenkveranstaltung stattfinden.



Am 19. Februar hatte ein 43-jähriger Mann neun Menschen in Hanau erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Mann hatte vor der Tat im Internet Beiträge mit rassistischem und rechtsextremistischem Inhalt veröffentlicht.