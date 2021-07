In Norwegen haben Überlebende zum zehnten Jahrestag der rechtsextremistischen Terroranschläge eine Diskussion über die Ursachen gefordert. In dem Land finden den ganzen Tag über Gedenkveranstaltungen für die 77 Opfer statt.

Eine der Überlebenden ist Astrid Eide Hoem. Sie sagt, es fehle an einer Debatte darüber, dass junge weiße Männer in Norwegen aufwachsen und derart extreme Ansichten entwickeln können, dass sie meinen, dafür töten zu können. Heute ist die 26-Jährige Vorsitzende der Jugendorganisation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei (AUF). Ihr Ziel: Das Schweigen über die politischen Motive hinter der Tat zu brechen. "Wir müssen diese Art der Radikalisierung stoppen", sagt sie.



Am 22. Juli 2011 hatte der norwegische Rechtsextremist Anders Behring Breivik auf der Insel ein Sommercamp der Arbeiterjugend auf der Insel angegriffen und 69 Menschen erschossen. zuvor tötete er in Oslo acht Menschen mit einer Bombe. Breivik wurde zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

"Das ist eine internationale Bewegung, sie ist gefährlich"

Elin L'Estrange, eine andere Überlebende, weist auf den versuchten Terroranschlag im August 2019 auf eine Moschee am Stadtrand von Oslo hin: Erst erschoss der Täter aus rassistischen Motiven seine asiatischstämmige Stiefschwester, dann eröffnete er in der Moschee das Feuer, konnte aber von den Gläubigen überwältigt werden.



"Dass es Menschen gibt, die immer noch Breiviks Ideen teilen, dass wir einen weiteren von Breivik inspirierten Terroranschlag in Norwegen hatten, zeigt, dass wir es versäumt haben, den politischen Aspekt des Massakers herauszuarbeiten", sagte L'Estrange. Auch andere Attentäter in Neuseeland, den USA und vielen anderen Ländern seien durch Breivik inspiriert worden, sagt sie. "Das ist eine internationale Bewegung, die wir ernst nehmen müssen, sie ist gefährlich".



In Deutschland spricht die Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus engagiert, mit Blick auf die Gewalttaten von Oslo und Utoya von einem Wendepunkt: "Der Anschlag war der Beginn einer inzwischen erschreckend langen Reihe von rechtsterroristischen Attacken weltweit. Der Anschlag avanciert zum großen Vorbild eines neuen des globalen Rechtsterrorismus", schrieb die Stiftung bei Twitter.

Kirchenglocken läuten zum Gedenken

Einige Eltern der Toten erinnerten an den Umgang der Norweger mit dem Massaker und stellten fest, dass die "Zeit nicht alle Wunden heilt". Lisbeth Kristine Roynelands Tochter Synne wurde von Breivik getötet. Die Opfer wären stolz darauf gewesen, "wie wir nach dem Terror reagierten und wie die Rechtsstaatlichkeit standhielt", sagte Royneland. Sie führt nun eine nationale Hilfsorganisation für die Opfer und deren Angehörige.



Zum Gedenken an die Opfer ertönten heute in ganz Norwegen die Kirchenglocken. Der Terror des 22. Juli sei ein Angriff auf die Demokratie gewesen, erklärte Ministerpräsidentin Solberg. Am Abend will der norwegische König Harald auf der zentralen Feier sprechen.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.