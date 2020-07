In Bosnien-Herzegowina haben Hinterbliebene und Politiker an das Massaker von Srebrenica vor 25 Jahren erinnert. Neun weitere, erst kürzlich identifizierte Opfer wurden auf dem Friedhof der Gedenkstätte für den Genozid beigesetzt. Das Massaker gilt als das schlimmste Kriegverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

An der Gedenkfeier konnten wegen der Corona-Pandemie nur wenige Gäste teilnehmen. Fast 50 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sowie UNO-Generalsekretär Gueterres waren per Video zugeschaltet.

"Ansporn, den Weg der Versöhnung weiterzugehen"

Bundespräsident Steinmeier sagte in seiner Videobotschaft, das Erinnern an Leid und Schmerz sei ein zentraler Baustein für Versöhnung. Dazu gehöre auch eine strafrechtliche Aufarbeitung der Geschehnisse. Das Massaker von Srebrenica habe sich als das dunkelste Kapitel der Kriege auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.



Bundesaußenminister Maas betonte, das Gedenken müsse Ansporn sein, den Weg der Versöhnung und Aufarbeitung konsequent weiterzugehen. Srebrenica stehe wie kein zweiter Ort für die Gräuel und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien. Maas betonte mit Blick auf die Gegenwart, nationalistischen Tendenzen, "wo immer sie uns begegnen, müssen wir entschieden entgegen treten".

"In den Ketten der Verleugnung gefangen"

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazye. Er mahnte an, entschiedener gegen jede Form des blinden Nationalismus, Extremismus und Rassismus in ganz Europa vorzugehen. Nötig sei eine Erinnerungskultur über den "serbischen Vernichtungsfeldzug gegen das muslimische Volk der Bosniaken".



Der ehemalige Großmufti von Bosnien-Herzegowina, Ceric, kritisierte gegenüber dem Online-Portal "Vatican News", die offizielle serbische Haltung sei immer noch "in den Ketten der Verleugnung gefangen". Das stelle ein Hindernis für die Versöhnung dar.



Die Vorsitzende des Opferverbandes Mütter von Srebenica forderte Gesetze in Bosnien, die die Leugnung des Völkermords unter Strafe stellen. Spitzenpolitiker im serbischen Landesteil von Bosnien leugnen den Genozid bis heute.

Schuldig wegen Völkermords

Gegen Ende des Bosnien-Kriegs waren im Juli 1995 bosnisch-serbische Milizen in Srebrenica einmarschiert und hatten dort binnen weniger Tage 8.000 muslimische Männer und Jungen getötet. Bis heute wurden die sterblichen Überreste von fast 6.900 Opfern des Massakers in mehr als 80 Massengräbern gefunden und identifiziert.



Der ehemalige bosnische Serbenführer Karadzic und der bosnisch-serbische Militärchef Mladic wurden wegen ihrer Verantwortung für das Massaker vom UNO-Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien in Den Haag des Völkermords schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt.

"Ein Akt des Hasses und der Diskriminierung"

Das Europäische Parlament hatte den 11. Juli zum europäischen Gedenktag für die Opfer des Massakers von Srebrenica erklärt. Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) legte bei einer Gedenkveranstaltung an der Neuen Wache in Berlin einen Kranz nieder.



Jasna Causevic von der GfbV machte im Deutschlandfunk deutlich, dass sich in Serbien bis heute viele Menschen weigerten, das Massaker als Völkermord anzuerkennen: "Mit der Verherrlichung von Kriegsverbrechern geht einher, dass die Gräueltaten nicht als Verbrechen angesehen werden, sondern als heldenhafte oder edle Taten", sagte Causevic. "Diese Leugnung des Völkermordes ist im Prinzip ein Akt des Hasses und der Diskriminierung", fügte sie hinzu. Da der Gemeinschaft der Bosniaken dadurch außerdem das Recht auf Schutz abgesprochen werde, steige die Gefahr, dass dieser Gruppe noch einmal etwas Ähnliches geschehe, warnte Causevic.



Im Deutschlandfunk befasst sich auch die Sendung "Hintergrund" mit dem Massaker von Srebrenica - unter dem Titel "Brisante Fragen auch nach 25 Jahren ungeklärt". Und in seinem Kommentar mahnt Zeitzeuge und DLF-Redakteur Gerwald Herter die "Pflicht des Erinnerns" an. Ein Vergessen, so meint er, käme einem späten Sieg der Täter gleich.