Der tschechische Regierungschef Babis ist beim Gedenken an das gewaltsame Ende des Prager Frühlings ausgepfiffen worden.

Seine Rede in Prag wurde von Demonstranten übertönt, die auch Begriffe wie "Schande" riefen und einen mitgebrachten Spiegel in die Höhe hielten. Sie kritisieren, Babis vor der Wende 1989 selbst Mitglied der Kommunistischen Partei war und dass sich seine Minderheitsregierung heute von den Kommunisten unterstützen lässt.



In der Nacht zum 21. August 1968 marschierten Truppen des Warschauer Paktes in die damalige Tschechoslowakei ein, die Reformregierung in Prag wurde abgesetzt. Historikern zufolge wurden im Zuge der Besatzung mehr als 400 Menschen getötet.



Babis sagte in seiner Rede, die Invasion sei brutal gewesen, und die Menschen hätten damals die kommunistische Diktatur sowjetischen Typs nicht mehr gewollt. Der Ministerpräsident legte vor dem Funkhaus im Prager Stadtzentrum gemeinsam mit anderen Spitzenpolitikern Kränze nieder.



EU-Ratspräsident Tusk schrieb auf Twitter, die Reformbewegung sei zwar 1968 zerschlagen worden, die Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie aber habe überlebt.



Tschechien und die Slowakei sind seit 1993 getrennte Staaten und seit 2004 Mitglied der EU.