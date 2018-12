Der Ort Kandel in Rheinland-Pfalz erinnert heute an die 15-Jährige, die vor einem Jahr bei einem Messerangriff getötet wurde.

Die evangelische Gemeinde Kandel hat die Bürger zum stillen Gedenken in der St. Georgskirche aufgerufen. Es sollen Kerzen entzündet, aber keine Trauerreden gehalten werden. Bürgermeister Poß sagte, am Jahrestag solle die Kommune die Chance haben, zur Ruhe zu kommen.



Demonstranten haben eine Kundgebung im Ort angekündigt und wollen damit unter anderem gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung protestieren. Rund 200 Teilnehmer haben sich dazu angemeldet. Etwa genauso viele Polizisten sollen das Geschehen schützen. Kritiker werfen den Demonstranten vor, das Verbrechen politisch zu instrumentalisieren.



Im September hatte das Landgericht Landau einen offenbar aus Afghanistan stammenden Flüchtling zu 8-einhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der junge Mann die 15-Jährige vor einem Jahr getötet hat.