Bundeskanzlerin Merkel will einem Zeitungsbericht zufolge erstmals die Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz besuchen.

Die Reise sei für den 6. Dezember angesetzt, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Die Kanzlerin habe die Einladung der Stiftung Auschwitz-Birkenau zum zehnten Jahrestag ihres Bestehens angenommen. Geplant ist, dass Merkel an einem Festakt teilnehmen und sowohl das Stammlager Auschwitz als auch das Vernichtsungslager Birkenau besichtigen wird.



Von den bisherigen Bundeskanzlern waren nur Merkels Vorgänger Schmidt und Kohl in Auschwitz. Die Befreiung des Lagers durch sowjetische Truppen jährt sich am 27. Januar zum 75. Mal.