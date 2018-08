Die Fans des italienischen Fußball-Erstligisten CFC Genua haben mit einer besonderen Aktion der Toten des Brückeneinsturzes gedacht. Beim Spiel gegen Empoli blieben sie 43 Minuten lang still.

Erst danach fingen die Fans an, im Chor "Genova, Genova" zu singen. Die Spieler trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Genova nel core" (Genua im Herzen). Die Partie endete 2:1. Für das Team war es das erste Spiel der Saison. Es war eigentlich für vergangenes Wochenende angesetzt, dann aber wegen des Brückeneinsturzes verschoben worden.



Am 14. August war in Genua die vielbefahrene Morandi-Brücke eingestürzt und riss viele Fahrzeuge in die Tiefe. 43 Menschen kamen ums Leben.