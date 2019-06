Im französischen Schloss Versailles ist an den 100. Jahrestag der Unterzeichnung des Friedensvertrags erinnert worden, mit dem der Erste Weltkrieg offiziell endete.

Die Kämpfe wurden bereits am 11. November 1918 eingestellt, der Friedensvertrag von Versailles wurde aber erst am 28. Juni 1919 unterschrieben. In dem Abkommen wurden das Deutsche Reich und seine Verbündeten für den Ausbruch des Kriegs verantwortlich gemacht. Zu den Verpflichtungen gehörten Gebietsabtretungen, Abrüstung und Reparationszahlungen an die Siegermächte.