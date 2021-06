80 Jahre nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion hat Bundespräsident Steinmeier an das besonders schwere Leid der dortigen Bevölkerung erinnert. Der deutsche Krieg gegen die Sowjetunion sei eine "mörderische Barbarei" gewesen, sagte Steinmeier im Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst.

Niemand habe im Zweiten Weltkrieg so viele Opfer zu beklagen gehabt wie die Völker der damaligen Sowjetunion, betonte Steinmeier. Hunderttausende sowjetische Soldaten seien schon in den ersten Monaten gefallen, verhungert, erschossen worden. Er erinnerte auch an die Erschießungskommandos, die jüdische Frauen, Männer und Kinder töteten, und weitere Verbrechen an der Zivilbevölkerung.

Ukraine und andere Staaten boykottieren die Veranstaltung

Überschattet wurde die Gedenkveranstaltung vom Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Der ukrainische Botschafter Melnyk boykottierte die Feier, weil sie im Deutsch-Russischen Museum stattfand. Dies sei "aus Sicht der Ukrainer ein Affront, sehr bedauernswert und befremdlich zugleich", schrieb er in einem Brief an den Veranstalter, Museumsdirektor Morré. Außerdem sei ein gemeinsames Gedenken mit einem Vertreter Russlands wegen des Konflikts in der Ostukraine für ihn ausgeschlossen. Das Bundespräsidialamt bedauerte die Absage, wies die Kritik an der Ortswahl aber zurück.



Nach Angaben des Museums sagte insgesamt sieben von 15 Botschaftern der Nachfolgestaaten der Sowjetunion ihre Teilnahme ab, darunter auch die der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland.



Ab dem 22. Juni 1941 hatten rund 3,3 Millionen deutsche Soldaten die Grenzen der Sowjetunion überschritten. 27 Millionen sowjetische Bürger kamen ums Leben, davon 14 Millionen Zivilisten. Drei Millionen deutsche Soldaten starben.

