Bundespräsident Steinmeier hat in Weimar der Opfer des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Buchenwald gedacht.

Er warnte davor, die Barberei in der deutschen Geschichte vergessen zu wollen. Buchenwald stehe für Rassenwahn, Mord und Vernichtung. Nach Steinmeiers Worten war es die NS-Diktatur, die für grausamste Verbrechen und Völkermord verantwortlich war. Aber es seien auch Menschen gewesen, Deutsche, die anderen Menschen das angetan hätten. Der thüringische Ministerpräsident Ramelow betonte, man werde die Erinnerung nicht in ein Museum überstellen können. Sie bleibe Tagesaufgabe.



Das KZ Buchenwald war am 11. April 1945 von der US-Armee befreit worden. Mindestens 56.000 Menschen wurden dort ermordet oder starben wegen Hunger und Krankheiten oder an den Folgen von Zwangsarbeit.

