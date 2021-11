Mit einer Gedenkveranstaltung im Berliner Schloss Bellevue will Bundespräsident Steinmeier heute an die ambivalente Bedeutung des 9. November in der deutschen Geschichte erinnern.

Der 9. November 1938 ging als Tag der nationalsozialistischen Pogrome in die Geschichte ein und steht für die Verfolgung und Vernichtung der Juden. In der Nacht wurden mehr als 100 jüdische Menschen getötet, mehrere Hundert nahmen sich das Leben. Synagogen, Geschäfte und Wohnungen wurden zerstört. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes wird Steinmeier am Abend an der Gedenkveranstaltung der Jüdischen Gemeinde Berlin teilnehmen. Ein weiterer Teil den Gedenkens ist der 9. November 1989. Damals kam es unter dem Druck der nach Freiheit strebenden DDR-Bevölkerung zur Öffnung der Berliner Mauer, was später zum Ende der SED-Diktatur und zur deutschen Wiedervereinigung führte. Das zentrale Gedenken findet in der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße statt.



Steinmeier will zudem daran erinnern, dass der 9. November auch der Jahrestag der Ausrufung der Republik 1918 in Berlin ist. Dadurch wurde aus der Monarchie im Deutschen Reich erstmals eine parlamentarische Demokratie in Deutschland. Die Ausrufung gilt als Beginn der Epoche der Weimarer Republik.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.