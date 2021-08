Bundespräsident Steinmeier hat den verstorbenen Präsidenten des Internationalen Auschwitz Komitees, Roman Kent, als durchsetzungsfähigen Kämpfer für die Rechte und Anliegen der Holocaust-Überlebenden gewürdigt.

Er habe sich zudem viele Jahre lang als Schatzmeister der Jewish Claims Conference für die finanzielle Entschädigung der Überlebenden eingesetzt, sagte Steinmeier bei einer Trauerfeier in Berlin. Deutschland werde das Andenken an Roman Kent bewahren. Er war bereits am 21. Mai im Alter von 96 Jahren in New York gestorben.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.