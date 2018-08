30 Jahre nach der Katastrophe auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein haben Überlebende und Hinterbliebene sowie Politiker der Opfer gedacht.

Unter den Teilnehmern waren unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sowie zwei ihrer Vorgänger, Beck und Vogel. Nach dem Treffen mit Angehörigen fand ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Nikolaus von Ramstein-Miesenbach statt. In der vergangenen Woche hatte bereits der Landtag in Mainz mit einer Gedenkstunde an die Opfer der Flugkatastrophe erinnert.



Am 28. August 1988 waren bei einer Flugschau auf dem Stützpunkt drei Jets der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori kollidiert. Eine Maschine stürzte in die Zuschauer und explodierte. 70 Menschen kamen ums Leben, etwa 350 wurden schwer verletzt. Ramstein im Landkreis Kaiserslautern ist das größte Luftdrehkreuz der US-Streitkräfte außerhalb der USA.