Deutsch-israelische Beziehungen

Es ist Netanjahus erster Besuch in Deutschland seit seinem erneuten Amtsantritt im Dezember des vergangenen Jahres. Mit einer gemeinsamen Visite an der Gedenkstätte Gleis 17 hatten er und Kanzler Scholz am Vormittag die Verbundenheit beider Länder und die anhaltende Verantwortung Deutschlands für den Holocaust betont. Der Gedenkort am Bahnhof Grunewald erinnert an den Beginn der Deportationen von Berliner Juden vor mehr als 80 Jahren. Scholz betonte, Deutschland habe die Verantwortung, nicht zu vergessen und jüdisches Leben in Deutschland zu schützen.

Großeinsatz für die Polizei

Der Besuch Netanjahus wird von rund 2.500 Polizisten abgesichert. Ursprünglich war von mehr als 3.000 Polizisten die Rede, der Besuch wurde aber verkürzt.

Der Großeinsatz ist auch deswegen nötig, weil für den Nachmittag mehrere Demonstrationen gegen die Politik Netanjahus angekündigt sind. Sie sollen sich unter anderem gegen die von seiner Regierung geplante Justizreform richten. Dem israelischen Parlament soll es ermöglicht werden, Entscheidungen des höchsten Gerichts aufzuheben. In Israel gibt es derzeit regelmäßig Großdemonstrationen dagegen.

Zu den Protesten in Berlin wurde in Deutschland, aber auch in Israel in Internetportalen und Chatgruppen aufgerufen. Die größte Kundgebung mit 1.000 Teilnehmern ist für den Nachmittag am Brandenburger Tor angemeldet. Die Polizei sprach von einer starken Mobilisierung und geht davon aus, dass die Zahl der Teilnehmer deutlich höher ausfallen könnte.

Schuster: "Israelische Regierung spaltet die Gesellschaft"

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, hat bei einem Treffen mit Netanjahu Kritik geäußert. Er sagte, er habe seine Sorge darüber ausgedrückt, dass die israelische Regierung die Gesellschaft des Landes zunehmend spalte und dabei sei, Vertrauen in das demokratische Israel zu verspielen. Dennoch betonte Schuster, Jüdinnen und Juden in Deutschland und aller Welt stünden fest an der Seite Israels und wollten dies auch weiterhin tun.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der SPD-Politiker Roth, sagte im Deutschlandfunk, die israelische Bevölkerung habe Deutschlands volle Solidarität in ihren Protesten gegen die Justizreform, die eine in Teilen rechtsextreme Regierung auf den Weg gebracht habe. Zugleich verteidigte er den Besuch des israelischen Ministerpräsidenten gegen Kritik. Roth sagte, Demokratien müssten miteinander im Gespräch bleiben. Es sei Teil der deutschen Staatsräson, sich zur Sicherheit Israels zu bekennen.

