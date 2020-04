Der niedersächsische Ministerpräsident Weil hat an die Opfer des vor 75 Jahren befreiten Konzentrationslagers Bergen-Belsen bei Celle erinnert.

Es müsse alles dafür getan werden, damit nie wieder Menschen solch unermessliches Leid zugefügt werde, sagte der SPD-Politiker in Hannover. Zugleich rief er die Bürger auf, trotz der aktuellen Sorgen angesichts der Corona-Krise einen Moment der Trauer einzulegen. Wegen der Pandemie gibt es keine Feierlichkeiten zum Jahrestag der Befreiung. Die Gedenkstätte ist derzeit komplett geschlossen.



Am 15. April 1945 hatten britische Truppen das Lager der Nationalsozialisten zwischen Celle und Soltau erreicht. Mehr als 52.000 Männer, Frauen und Kinder kamen dort ums Leben. Viele weitere Menschen wurden aus Bergen-Belsen in andere Vernichtungslager verschleppt und dort ermordet.