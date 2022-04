Das Tor zum ehemaligen KZ in Buchenwald bei Weimar (picture alliance / dpa / Sören Stache)

An der Gedenkfeier nahmen auch 16 KZ-Überlebende teil - unter ihnen die 96-jährige Anastasia Gulej aus der Ukraine. Sie floh nach dem russischen Angriff auf ihre Heimat nach Deutschland und lebt jetzt in Sachsen-Anhalt. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, bezeichnete es in seiner Rede als eine Schande, dass ausgerechnet auch Überlebende der Shoa am Ende ihres schweren Lebens jetzt erneut so leiden müssten.

Im März war der Buchenwald-Überlebende Boris Romantschenko bei einem russischen Bombenangriff auf Charkiw getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.