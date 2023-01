Berlin

Gedenkfeier erinnert an einsam Gestorbene

Mit einer Gedenkfeier ist in der evangelischen Philipp-Melanchthon-Kirche in Berlin-Neukölln an einsam gestorbene Menschen erinnert worden. Dabei wurden nach Angaben der Evangelischen Fürbitt-Melanchthon-Kirchengemeinde die Namen von 223 im vergangenen Jahr ordnungsbehördlich bestatteten Menschen verlesen. Dazu gab es kurze Musikstücke und literarische Texte.

16.01.2023