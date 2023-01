Die russischen Angriffe in der Region Donezk in der Ukraine gehen weiter. (IMAGO / Cover-Images)

Trauernde legten Rosen und Kränze nieder; Soldaten gaben Salutschüsse ab. Aus Samara kamen einige der Opfer. Die russische Führung hatte gestern nach dem Angriff den Tod von 63 Soldaten in der von Russland kontrollierten Stadt Makijiwka in der ostukrainischen Region Donezk eingeräumt. Die ukrainische Seite hatte sogar von mehreren hundert Toten gesprochen.

In Russland mehrt sich wegen dieser Verluste die Kritik an der eigenen Militärführung. Der stellvertretende Vorsitzende des Moskauer Stadtparlaments, Medwedew, sagte, zehn Monate nach Beginn des Krieges sei es gefährlich und kriminell, den Feind als einen Dummkopf zu betrachten, der nichts sehe. Der Abgeordnete Mironow verlangte, jene Offiziere zur Verantwortung zu ziehen, die die Unterbringung von derart vielen Soldaten in einem ungeschütztem Gebäude angeordnet hätten.

Der ukrainische Generalstab gab heute einen weiteren Schlag gegen den Gegner bekannt: Bei Cherson seien den russischen Truppen mit einem erneuten Artillerieangriff weitere schwere Verluste mit etwa 500 Toten und Verletzten zugefügt worden, hieß es in Kiew.

