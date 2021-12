Der ehemalige französische Präsident Valerie Giscard d'Estaing. (picture alliance / dpa)

An der Gedenkfeier nahmen unter anderem Frankreichs Staatschef Macron, Bundespräsident Steinmeier und EU-Kommissionschefin von der Leyen teil. Diese erklärte, Giscard d'Estaing habe stets die Sache eines geeinten und von der Krankheit Krieg geheilten Europas vorangetrieben. Steinmeier würdigte die Verdienste des Franzosen für die deutsch-französische Freundschaft. Dafür habe dieser sich leidenschaftlich und unbeirrt eingesetzt.

Giscard d'Estaing war von 1974 bis 1981 Präsident in Frankreich. Er war am 2. Dezember 2020 an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

