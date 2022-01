Frankreich, Straßburg: Ein Porträt des verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten Sassoli ist im Europäischen Parlament zu sehen. (Jean-Francois Badias/AP/dpa)

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Letta sagte am Abend im EU-Parlament in Straßburg, Sassoli habe sein ganzes Leben der Aufgabe gewidmet, Menschen ohne Stimme Worte zu geben. Hoffnung sei der Wesenskern von Sassolis politischer Führung gewesen. Kommissionspräsidentin von der Leyen würdigte den Sozialdemokraten als leidenschaftlichen Europäer und guten Menschen. Frankreichs Präsident Macron nannte Sassoli einen Mann mit Willen und Tat, der nie die Verteidigung des Rechtsstaates aus den Augen verloren habe.

Der 65-Jährige war am vergangenen Dienstag in einem italienischen Krankenhaus gestorben, in dem er seit dem 26. Dezember behandelt worden war. Morgen soll im Europaparlament über Sassolis Nachfolge entschieden werden. Als Favoritin gilt die konservative Malteserin Metsola, die derzeit geschäftsführend an der Spitze des Parlaments steht.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.