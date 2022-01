Frankreich, Straßburg: Ein Porträt des verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten Sassoli ist im Europäischen Parlament zu sehen. (Jean-Francois Badias/AP/dpa)

Ratspräsident Michel würdigte den Italiener als stolzen Europäer, der für Ideale der sozialen Gerechtigkeit und Solidarität eingetreten sei. Kommissionspräsidentin von der Leyen bezeichnete den Sozialdemokraten als guten Menschen. Frankreichs Präsident Macron nannte Sassoli einen Mann mit Willen und Tat, der nie die Verteidigung des Rechtsstaates aus den Augen verloren habe.

Der 65-Jährige war am vergangenen Dienstag in einem italienischen Krankenhaus gestorben, in dem er seit dem 26. Dezember behandelt worden war. Heute soll im Europaparlament über Sassolis Nachfolge entschieden werden. Als Favoritin gilt die konservative Malteserin Metsola, die derzeit geschäftsführend an der Spitze des Parlaments steht.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.