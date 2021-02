Gedenkfeier in Hanau

Bei der Gedenkveranstaltung für die neun Todesopfer des rassistischen Anschlags in Hanau hat Bundespräsident Steinmeier eine Bringschuld des Staates gegenüber den Angehörigen eingeräumt. Diese kritisierten nach dem Anschlag unter anderem die Polizeiarbeit.

Steinmeier sagte laut Redemanuskript, wo es Fehler oder Fehleinschätzungen gegeben habe, da müsse aufgeklärt werden. Er sei zutiefst bedrückt, dass der Staat sein Versprechen von Schutz, Sicherheit und Freiheit nicht habe einhalten können. Diese Tatsache berühre das Vertrauen in den Staat, und dies dürfe uns nicht gleichgültig sein, betonte Steinmeier.

Angehörige fordern Antworten

Die Angehörigen der Ermordeten kritisierten nach dem Anschlag unter anderem die Polizeiarbeit. Zudem fordern sie eine Antwort auf die Frage, warum der rassistische und psychisch kranke Täter Waffen besitzen durfte.



Der Hanauer Oberbürgermeister Kaminsky forderte ebenfalls eine lückenlose Aufklärung des Attentats. Auch ein Jahr nach der Tat litten die Hinterbliebenen, erklärte der SPD-Politiker. Es sei die verdammte Pflicht des Staates, den Angehörigen alles zu vermitteln, was er wisse.



Am 19. Februar 2020 hatte in Hanau ein 43-jähriger Rechtsextremer neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

