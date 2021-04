Mit einer Veranstaltung in Berlin wird heute der Menschen gedacht, die während der Corona-Pandemie gestorben sind. An der Zeremonie im Konzerthaus am Gendarmenmarkt nehmen Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Schäuble, Bundesratspräsident Haseloff und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, sowie fünf Hinterbliebene teil.

Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, soll mit dem Innehalten gezeigt werden, dass die Gesellschaft Anteil nimmt und die Toten und das Leid der Hinterbliebenen nicht vergessen würden. Bundesweit gilt Trauerbeflaggung. Auch der Deutschlandfunk überträgt die Veranstaltung ab 13 Uhr.



Der Bundespräsident wolle mit dem Gedenkakt weiter für Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit plädieren, hieß es im Vorfeld. Es gehe um einen Moment des Innehaltens und des gemeinsamen Totengedenkens. Dabei solle ausdrücklich auch derjenigen gedacht werden, die nicht an Covid-19 gestorben sind, die jedoch aufgrund von Kontaktbeschränkungen einsam und allein sterben mussten.



Am Vormittag wird zunächst in einem ökumenischen Gottesdienst in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche an die Verstorbenen erinnert. Der Präsident der Diakonie, Lilie, sprach vor der Veranstaltung von einem Tag der Klage. Zu viele Menschen hätten alleine sterben müssen und sich nicht von ihren Liebsten verabschieden können. Caritas-Präsident Neher sagte, er denke heute ganz besonders an alle, die um die Toten trauerten. Er wolle aber auch diejenigen würdigen, die Kranke versorgten und im schlimmsten Fall bis in den Tod begleiteten.

Kritiker wünschen sich stärkere Bemühungen der Politik

Die Psychologin am Uniklinikum Jena, Teresa-Maria Deffner, erklärte im Deutschlandfunk, nicht alle Angehörigen könnten der Initiative des Bundespräsidenten etwas abgewinnen. Viele würden sich eher stärkere Bemühungen wünschen, schwere Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern.



Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aller 16 Länder hatten zudem dazu aufgerufen, über das Wochenende Kerzen ins Fenster zu stellen. Diese Form des Gedenkens unter dem Hashtag #lichtfenster geht ebenfalls auf Steinmeier zurück. Man wolle die Trauer der unmittelbar betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürger teilen, erklärten die Länderchefs gemeinsam.



An der Aktion gab es aber auch Kritik. Im Internet formierte sich die Initiative #einkerzen. Darin enthalten ist der Aufruf, Kerzen zu Staatskanzleien der Ministerpräsidentinnen und -Präsidenten zu bringen oder vor den Rathäusern abzustellen, und zwar in der Menge der Zahl der Coronatoten in Deutschland (Stand Sonntag: 79.914). Der Initiator der Aktion, Marcus Ewald, sagte t-online.de, während die renommierten Wissenschaftler und ihre Modellierungen die dritte Welle mit vollen Intensivstationen vorhersagten, weichten die Ministerpräsidenten verabredete Regeln auf oder unterliefen sie und trieben Lockerungen voran. Die von den Regierungschefs beworbene Lichtfenster-Aktion kritisierte Ewald: "Zugespitzt bedeutet das: Hier schreiben die Schuldigen den Opfern vor, wie zu trauern ist."

Diese Nachricht wurde am 18.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.