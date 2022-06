Gedenkveranstaltung in Großbritannien fünf Jahre nach dem Brand im Grenfell Tower in London. (AP Photo/Alberto Pezzali)

In der Westminster Abbey versammelten sich Überlebende und Hinterbliebene, um an die Tragödie zu erinnern. An dem ausgebrannten Hochhaus, das immer noch mit einer Plane verhüllt ist, hielten Trauernde 72 Sekunden lang inne und legten Blumen nieder. Brandursache des Feuers am 14. Juni 2017 war ein defekter Kühlschrank in einer Wohnung in der vierten Etage des 24-stöckigen Gebäudes mit Sozialwohnungen. Über eine leicht entflammbare Fassadenverkleidung breiteten sich die Flammen schnell über weite Teile des Wohnturms aus.

Bis heute machen die Betroffenen den Behörden schwere Vorwürfe. Sie werfen der Regierung vor, die Gelder für den Brandschutz und den sozialen Wohnungsbau zusammengestrichen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.