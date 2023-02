Bei der Messerattacke in Zug zwischen Kiel und Hamburg waren zwei Jugendliche getötet worden. (Marcus Brandt/dpa)

Die Trauerfeier findet in Neumünster statt. Bundeskanzler Scholz und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther haben ihre Teilnahme angekündigt. Am Mittwoch vergangener Woche waren zwei Jugendliche in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg getötet worden. Es handelte sich um eine 17-Jährige und einen 19-Jährigen. Sie gingen in Neumünster zur Schule. Fünf weitere Menschen wurden bei der Tat im nahegelegenen Brokstedt zum Teil schwer verletzt. Währenddessen machen sich die Behörden in Schleswig-Holstein und Hamburg gegenseitig Vorwürfe. Es geht darum, ob sich die beiden Länder rechtzeitig und korrekt über den festgenommenen 33-jährigen, vorbestraften Täter ausgetauscht haben. Der Palästinenser aus Gaza sitzt aktuell in Untersuchungshaft.

