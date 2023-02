Der Trauergottesdienst für die Opfer des Messerangriffs in einem Regionalzug findet in Neumünster statt. (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Marcus Brandt)

Bei der Trauerfeier in Neumünster waren unter anderem Bundeskanzler Scholz, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sowie Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher anwesend. Der Bischof der evangelischen Nordkirche, Magaard, sagte in seiner Predigt, man müsse gemeinsam dafür einstehen, dass Liebe und Hoffnung stärker seien als Hass und Gewalt. Der katholische Erzbischof Heße meinte, gemeinsames Gedenken trage und stärke die Trauernden.

Bei dem Messerangriff in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg wurden zwei Jugendliche getötet - eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger. Sie gingen in Neumünster zu Schule. Fünf weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der 33-jährige, vorbestrafte Palästinenser aus Gaza befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Das Motiv der Tat ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.