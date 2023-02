Der Trauergottesdienst für die Opfer des Messerangriffs in einem Regionalzug findet in Neumünster statt. (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Marcus Brandt)

Bei der Trauerfeier in Neumünster waren unter anderem Bundeskanzler Scholz, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sowie Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher anwesend.

Bei dem Messerangriff in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg wurden zwei Jugendliche getötet - eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger. Sie gingen in Neumünster zu Schule. Fünf weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der 33-jährige, vorbestrafte Palästinenser aus Gaza befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Das Motiv der Tat ist noch unklar.

