Im Aachener Dom hat ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für die Opfer der Hochwasserkatastrophe stattgefunden. In einer Ansprache sicherte Bundespräsident Steinmeier den Betroffenen zu, man werde sie nicht vergessen und auch in Zukunft an ihrer Seite stehen. Zugleich rief er dazu auf, den Klimawandel entschlossen zu bekämpfen. Deutschland müsse sich darauf einstellen, in Zukunft häufiger und heftiger von extremen Wetterlagen getroffen zu werden.

Anwesend waren neben zahlreichen Angehörigen und Betroffenen auch Kanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Schäuble sowie die Regierungschefs der beiden am stärksten betroffenen Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, Dreyer und Laschet.



Spitzenvertreter der beiden großen Kirchen hoben in ihren Predigten unter anderem das Leid der Opfer und die große Hilfsbereitschaft der Menschen hervor. Der Einladung gefolgt waren auch Vertreter der orthodoxen Christen, des Judentums und des Islam.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.