Mit einem Gedenkgottesdienst im Aachener Dom wurde an die Opfer der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli erinnert. Zahlreiche Angehörige und Betroffene trauerten gemeinsam um die 180 Menschen, die bei der Flutkatastrophe ums Leben kamen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bätzing, klagte in seiner Predigt, die Zerstörung verschlage einem die Sprache.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, predigte, Gott selbst habe mit den Opfern gelitten und sei in den Helfern erfahrbar gewesen. An der Gestaltung des Gottesdienstes waren der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, Erzpriester Miron, und Vertreter von Judentum und Islam beteiligt.



Auch Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Schäuble sowie Spitzenvertreter der betroffenen Bundesländer und Nachbarstaaten waren nach Aachen gekommen. Durch Hochwasser und Starkregen kamen am 14. und 15. Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mehr als 180 Menschen ums Leben, hunderte wurden verletzt.



Sie können ab 12.10 Uhr in den "Informationen am Mittag" einen Bericht zu diesem Thema hören.

