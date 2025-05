Im ehemaligen KZ Dachau wird heute an den 80. Jahrestag der Befreiung erinnert. (dpa / Sven Hoppe)

In Dachau hätten Menschen anderen Menschen systematisch das Menschsein entzogen, sagte Bayerns evangelischer Landesbischof Kopp. Heute beginne der "Schneeball des Hasses" erneut zu rollen. Dieser müsse zertreten werden, bevor er zur Lawine werde. Der katholische Generalvikar Klingan erklärte, was in Dachau geschehen sei, gehöre zu den dunkelsten Kapiteln nicht nur der deutschen, sondern der Menschheitsgeschichte. Das KZ war am 29. April 1945 von der US-Armee befreit worden. Mindestens 41.500 Menschen starben während ihrer Haft dort oder an deren Folgen.

In Brandenburg wird heute in den ehemaligen Konzentrationslagern von Sachsenhausen und Ravensbrück ebenfalls an den 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus erinnert. Dazu werden auch einige wenige KZ-Überlebende erwartet. Der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Drecoll, bezeichnete die Zeitzeugen als "wichtige moralische Instanzen", die nicht ersetzt werden könnten.

