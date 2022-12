Proteste nach tödlichen Schüssen in Paris (dpa-news / Lewis Joly / AP )

Am Tatort legten sie Polizeiangaben zufolge Blumen ab und stellten Kerzen für die Getöteten auf. Anschließend sei die Menge größtenteils schweigend durch die Stadt gezogen. Der Täter hatte am Freitag in einem kurdischen Kulturzentrum im zehnten Pariser Arrondissement drei Menschen erschossen und drei weitere Personen verletzt. Gestern gab der Festgenommene an, aus rassistischen Motiven heraus gehandelt zu haben. Den Ermittlern habe er gesagt, er habe auf Migranten oder Ausländer schießen wollen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.