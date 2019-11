Bundeskanzlerin Merkel hat an der neuen Gedenkstätte in Zwickau der Mordopfer der rechtsextremen NSU-Terrorzelle gedacht.

Sie legte dort gemeinsam mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer und der Zwickauer Oberbürgermeisterin Findeiß Blumen nieder. Damit wolle sie für die gesamte Bundesregierung zum Ausdruck bringen, dass man alles tun werde, damit sich solche Taten nicht wiederholten, sagte die Kanzlerin. Sie appellierte an die Öffentlichkeit, die Angehörigen der Ermordeten nicht dauerhaft als "Opferfamilien" darzustellen, damit diese wieder ein gutes Leben in Deutschland führen könnten.



An der Gedenkstätte erinnern seit gestern Bäume und Tafeln an die insgesamt zehn Opfer der Terrorzelle. Die drei NSU-Mitglieder Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe hatten jahrelang in Zwickau im Untergrund gelebt.



Anfang Oktober war in der sächsischen Stadt ein Gedenkbaum für das erste Mordopfer Enver Şimşek abgesägt worden. Die neu gepflanzten Bäume sollen deshalb in der Nacht angestrahlt werden.