Das "Parlament der Bäume", das in Berlin an die Mauertoten und an die Teilung Deutschlands erinnert, gehört ab Jahresbeginn 2020 offiziell dem Land Berlin.

Bereits zum 8. November habe die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben den vom Aktionskünstler Ben Wagin initiierten Gedenkort dem Land überlassen, sagte ein Sprecher von Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) dem Evangelischen Presse-Dienst. Nun werde die Berliner Immobilienmanagement GmbH die Bewirtschaftung des Ortes übernehmen. Zudem sei eine Übertragung an die Stiftung Berliner Mauer geplant, sagte der Sprecher. Der Bund habe eine vollständige Übernahme der Kosten zugesagt. Berlin habe seinerseits die Kosten für die East-Side-Gallery, die im November 2018 zur Stiftung Berliner Mauer (SBM) gegangen war, vollständig übernommen, "so dass es im Mittel bei der Teilung der Finanzierung und der gemeinsamen Verantwortung von Bund und Land innerhalb der Stiftung Berliner Mauer bleibt", betonte der Sprecher.



Das "Parlament der Bäume" erinnert seit dem 9. November 1990 an die Mauertoten und die Teilung Deutschlands. Die Anlage auf dem ehemaligen Grenzstreifen an der Spree besteht aus 58 originalen Mauersegmenten, Granitplatten mit den Namen von Maueropfern, Texten, Gemälden, Blumenbeeten und rund 100 Bäumen. Diese wurden von Vertretern des öffentlichen Lebens gepflanzt. Seit 2017 steht das Mahnmal im Regierungsviertel unter Denkmalschutz. Eine langfristige Finanzierung ist bislang noch offen.