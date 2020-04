In mehreren Bundesländern wird der Befreiung von Konzentrationslagern vor 75 Jahren gedacht.

Berlin erinnerte mit einem christlich-jüdischen Gottesdienst an die Rettung der Menschen in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück durch die Rote Armee. Das KZ Bergen-Belsen war im April 1945 von britischen Soldaten befreit worden. Durch den nationalsozialistischen Terror starben im Lager Bergen-Belsen und an den Folgen der Haft 52.000 Menschen, auch in Sachsenhausen und Ravensbrück kamen zehntausende Menschen zu Tode. Große Gedenkveranstaltungen wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt oder verschoben.



Bundesaußenminister Maas sagte in einer Videobotschaft, auch heute lebe das Gift des Hasses und des Antisemitismus wieder auf. Wenn Opfer zu Tätern umgedeutet würden, dürften die Deutschen dies nicht schweigend hinnehmen