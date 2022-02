Bundestag debattiert über Rechtsextremismus (picture alliance / dpa / Nicolas Armer)

Er soll künftig am 11. März begangen werden. Das Datum, das an die Anschläge auf Züge in Madrid im Jahr 2004 erinnert, ist auf europäischer Ebene bereits Gedenktag.

In einer Aktuellen Stunde des Bundestages sagte Bundesinnenministerin Faeser, das Schicksal der Opfer und ihrer Angehörigen sollte künftig im Mittelpunkt stehen.

Am Jahrestag des Anschlags findet in Hanau eine Gedenkveranstaltung statt, zu der auch Ministerin Faeser erwartet wird. Am 19. Februar 2020 hatte ein Mann aus rassistischen Motiven neun Menschen erschossen.

