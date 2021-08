Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Rose, hat einen tief verwurzelten Antiziganismus in der Gesellschaft beklagt.

Rose sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, zwar sei politisch in den vergangenen Jahren viel erreicht worden. Die Gesellschaft müsse jedoch bewusster sensibilisiert werden, sagte Rose anlässlich des heutigen Europäischen Holocaust-Gedenktages für Sinti und Roma.



Rose beklagte eine anhaltende Diskriminierung und Unterdrückung von Angehörigen der Volksgruppen in vielen EU-Staaten. Sinti und Roma müssten gleichberechtigt in ihren Heimatländern in Ost- und Südosteuropa leben dürfen. Sie müssten zudem Zugang zu Arbeit und Bildung haben, betonte Rose. Man dürfe keine Apartheid vor der eigenen Haustür dulden.

