In Dresden wird heute an die Zerstörung der Stadt vor 76 Jahren im Zweiten Weltkrieg erinnert.

Anders als in den Vorjahren sind wegen der Corona-Pandemie keine großen offiziellen Gedenkveranstaltungen geplant. Es soll aber am Abend eine virtuelle Menschenkette geben - als Zeichen für Frieden und Demokratie. Dazu werden Fotos von Dresdnern auf markante Gebäude in der Altstadt wie etwa die Synagoge, die Frauenkirche und das Rathaus projiziert.



Demonstrationen und Versammlungen sind wegen des Infektionsschutzes auf maximal 1.000 Teilnehmer begrenzt, es gibt aber bereits zahlreiche Anmeldungen. In der Vergangenheit versuchten Rechtsextremisten immer wieder, den Jahrestag der Zerstörung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.