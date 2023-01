Gedenken an die Opfer des Anschlags auf das Satireblatt "Charlie Hebdo". (AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Unter anderem Frankreichs Innenminister Darmanin und Kulturministerin Abdul Malak legten in Paris Kränze nieder. Bei den islamistischen Attacken im Januar 2015 wurden 17 Menschen getötet. Präsident Macron erwähnte am Abend in einer Twitter-Botschaft ihre Namen und ergänzte, man werde diese nie vergessen.

Die Anschläge trafen neben der Redaktion des Satireblatts "Charlie Hebdo" auch einen koscheren Supermarkt in Paris.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.