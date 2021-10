Bundespräsident Steinmeier hat ein entschlossenes Auftreten gegen Rassismus und Antisemitismus in Deutschland angemahnt.

Nie wieder dürfe antisemitisches Denken und Handeln ohne Widerspruch und öffentliche Reaktionen bleiben, sagte Steinmeier auf einem Gedenktag in Berlin. Mit der Veranstaltung wird an den Beginn der Deportationen von Berliner Jüdinnen und Juden in Ghettos und Vernichtungslager durch die Nationalsozialisten vor 80 Jahren erinnert. Auch an anderen Orten im damaligen Deutschen Reich begann im Oktober 1941 die systematische Deportation und damit Ermordung der jüdischen Bevölkerung.



Steinmeier sprach von einem grauenhaften Geschehen, das sich vor aller Augen ereignet habe. Jüdische Menschen seien zwar meist in entlegenen Gebieten ermordet worden, die Ausgrenzung und das Abholen hätten aber mitten im deutschen Alltag stattgefunden. Zudem seien viele an der bürokratischen Durchführung der Verbrechen beteiligt gewesen, zahlreiche Personen hätten davon auch profitiert.

