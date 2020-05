In Deutschland wird heute an das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 75 Jahren erinnert.

An der Opfergedenkstätte Neue Wache in Berlin werden am Mittag Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel einen Kranz niederlegen. Steinmeier hält anschließend eine Rede. An der Veranstaltung nehmen auch Bundestagspräsident Schäuble, Bundesratspräsident Woidke und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhle, teil. Am Vormittag findet ein ökumenischer Gottesdienst im Berliner Dom statt. Ein ursprünglich geplanter Staatsakt mit rund 1.600 Gästen wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Am Nachmittag nimmt Außenminister Maas an einer Videokonferenz des UNO-Sicherheitsrats teil.



Am 8. Mai 1945 hatte die Wehrmacht bedingungslos kapituliert. Damit endete die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. Auch in anderen Ländern wie Frankreich, Großbritannien und Russland wird an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert.