Der belgische Premierminister De Croo und der ukrainische Präsident Selenskyj in Kiew. (IMAGO / Belga / IMAGO / POOL PHILIP REYNAERS)

Ausgelöst wurde sie durch die vom sowjetischen Diktator Stalin angeordnete Zwangskollektivierung der Landwirtschaft. Aus Sicht der Ukraine wurde die Hungersnot bewusst herbeigeführt. Der ukrainische Begriff dafür lautet "Holodomor", übersetzt "Tötung durch Hunger".

An der Gedenkveranstaltungen in Kiew nehmen auch Regierungsvertreter aus dem Ausland teil, unter anderem aus Polen, Litauen und Belgien. Der belgische Premierminister De Croo kündigte weitere humanitäre und militärische Hilfen für die Ukraine an. Gestern hatten die Bundestagsfraktionen der Ampel-Koalition und der Union mittgeteilt, dass sie den Holodomor als Völkermord anerkennen wollen. Darüber soll nach Medienberichten in der kommenden Woche im Bundestag abgestimmt werden.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.