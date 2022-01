Gedenken vor dem Kapitol (AP / dpa / J. Scott Applewhite)

Abgeordnete und Senatoren versammelten sich mit Kerzen zu einem Gebet auf den Stufen vor dem Gebäude. Zuvor waren bereits in beiden Kongresskammern Schweigeminuten abgehalten worden, an denen allerdings kaum Abgeordnete der oppositionellen Republikaner teilnahmen.

Bidens Aufruf an die Nation

US-Präsident Biden rief die Nation in einer Rede auf, demokratische Wahlen zu verteidigen. Politische Gewalt in den USA dürfe nicht als Regelfall akzeptiert werden, sagte Biden mit Blick auf die Ereignisse am 6. Januar vor einem Jahr. Damals hätten Radikale versucht, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu untergraben. Nie zuvor in der Geschichte habe ein US-Präsident nach einer Wahlniederlage versucht, "eine friedliche Machtübergabe zu verhindern", betonte Biden in seiner Ansprache bei der Gedenkveranstaltung im US-Kongress.

"Ego wichtiger als Demokratie"

Trumps Namen nannte desse Nachfolger Biden nicht. Er kritisierte aber, der damalige Amtsinhaber habe den Angriff im Weißen Haus im Fernsehen verfolgt und nichts unternommen. Trump habe außerdem "ein Netz der Lügen" um die Präsidentschaftswahl vom November 2020 gesponnen, weil ihm "Macht" wichtiger sei als "Prinzipien" - und weil ihm sein "verletztes Ego wichtiger ist als unsere Demokratie und unsere Verfassung", so Biden.

Vizepräsidentin Harris sagte in ihrer Rede, der 6. Januar habe sowohl die "Stärke" als auch die "Zerbrechlichkeit" der US-Demokratie gezeigt. "Wir müssen uns zur Verteidigung unserer Demokratie vereinen", appellierte Harris an die politisch gespaltene Bevölkerung.

Trump: Biden spaltet Amerika

Trump reagierte umgehend mit Angriffen gegen seinen Nachfolger. Dieser habe "heute meinen Namen benutzt, um zu versuchen, Amerika weiter zu spalten", schrieb er in einer Erklärung. Dieses "politische Theater" sei lediglich der Versuch einer Ablenkung "von der Tatsache, dass Biden rundum total versagt hat".

Den Demokraten warf der Ex-Präsident vor, sie versuchten sich die Erinnerung an die Kapitol-Erstürmung am 6. Januar 2021 zunutze zu machen, "um Angst zu schüren". Die US-Bürger durchschauten jedoch "die Lügen und Polarisierungen".

Aufarbeitung läuft noch

Hunderte radikale Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump hatten am 6. Januar vor einem Jahr das Parlamentsgebäude der USA, das Kapitol in Washington, gestürmt, als dort Bidens Sieg bei der Präsidentschaftswahl vom November 2020 zertifiziert werden sollte. Trump hatte unmittelbar zuvor seine vielfach widerlegten Wahlbetrugsvorwürfe erneuert und seine Anhänger zum Marsch auf das Kapitol aufgerufen. Biden hatte diese Vorwürfe bislang ignoriert. Mit der heutigen Rede nahm er erstmals öffentlich Stellung.

Noch läuft ein Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Geschehnisse am Kapitol. Die US-Justiz hat seit dem Angriff im ganzen Land mehr als 725 Verdächtige festgenommen und angeklagt. Bis heute lösen die Ereignisse höchst gegensätzliche Reaktionen aus, wie unsere Korrespondentin Doris Simon beobachtete.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.