Bundesinnenminister Seehofer will abgelehnten, aber geduldeten Zuwandereren unter Umständen die Aufnahme von Arbeit ermöglichen.

Der CSU-Chef sagte in München, mit Bundesarbeitsminister Heil habe er Eckpunkte erarbeitet, einen generellen sogenannten "Spurwechsel" werde es aber nicht geben. In der SPD gibt es Forderungen, gut integrierten Flüchtlingen mit einem Arbeitsplatz auch bei einem negativen Asylbescheid die Möglichkeit zu geben, in Deutschland zu bleiben. Union und SPD wollen heute Abend über das geplante Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte beraten.