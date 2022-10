BSI-Lagebericht

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn. (imago / Kosecki)

Wie es im Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik heißt, ist die Bedrohung im Cyber-Raum so hoch wie nie. Als Grund für die schwierige Lage wird neben Cyber-Angriffen im Kontext des russischen Angriffs auf die Ukraine die anhaltende Cyber-Kriminalität angeführt. Zudem sei in vielen Fällen die Qualität von IT- und Software-Produkten unzureichend.

Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg habe es bisher eine Ansammlung kleinerer Vorfälle und Hacker-Kampagnen gegeben. Als ein Beispiel wird der Ausfall der Fernwartung in deutschen Windkraftanlagen genannt.

Bundesinnenministerin Faeser erklärte, die erhöhte Cyber-Bedrohungslage erfordere eine strategische Neuaufstellung und deutliche Investitionen in die Cyber-Sicherheit. Jede Schwachstelle in Soft- oder Hardwareprodukten sei ein potenzielles Einfallstor für Angreifer.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.